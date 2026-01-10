Coppa d’Africa, l’Egitto è l’ultima semifinalista: eliminata la Costa d’Avorio! Il programma completo delle ultime due partite

Coppa d’Africa, l’Egitto si qualifica in semifinale eliminando la Costa d’Avorio! Il programma completo delle ultime due gare

La 35ª edizione della Coppa d’Africa sta entrando nella storia. In un Marocco vestito a festa, che ha accolto la competizione lo scorso 21 dicembre, il torneo è giunto al suo momento culminante. Dopo 29 giorni di alta intensità, il cerchio si è stretto attorno alle quattro regine del continente.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Marocco, l’attesa è finita?

Tutti gli occhi sono puntati sui padroni di casa. I Leoni dell’Atlante hanno superato lo scoglio dei quarti di finale battendo con un netto 2-0 il Camerun, confermando il loro status di favoriti. Dopo il recente trionfo nella Coppa Araba, la squadra vuole spezzare una maledizione che dura da 50 anni. Per farlo, il CT si affida a una rosa galattica guidata da Achraf Hakimi, Brahim Diaz il portiere saracinesca dell’Al-Hilal Yassine Bounou e il talento del Lens Neil El Aynaoui.

Il tabellone: i risultati dei Quarti

La fase a eliminazione diretta, iniziata il 3 gennaio dopo i gironi, ha regalato verdetti pesanti nei quarti di finale. Oltre al successo del Marocco, spicca la prova di forza della Nigeria, che ha liquidato l’Algeria per 2-0. Avanza di misura il Senegal, che ha piegato la resistenza del Mali (1-0), mentre la partita più spettacolare è stata quella dell’Egitto: i Faraoni hanno battuto la Costa d’Avorio per 3-2 in un match al cardiopalma.

Verso le Semifinali: appuntamento al 14 gennaio

Il calendario ora prevede una breve pausa prima dello spettacolo delle semifinali, programmate per mercoledì 14 gennaio. Saranno scontri tra titani:

Nigeria – Marocco : le Super Eagles sfidano la bolgia di casa per un posto in finale.

: le Super Eagles sfidano la bolgia di casa per un posto in finale. Senegal – Egitto: riedizione di grandi classiche africane, con due delle nazionali più solide del torneo.

La fase a gironi, conclusasi il 31 dicembre, aveva già scremato le 24 partecipanti, ma ora il gioco si fa duro. Chi alzerà il trofeo nel cielo del Maghreb?