Coppa d’Africa, l’accusa dell’Egitto: «Il Senegal ha un giorno in più di riposo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Egitto vorrebbe posticipare la finale di Coppa d’Africa poiché il Senegal avrebbe un giorno in più di riposo

L’Egitto, seconda finalista della Coppa d’Africa, vorrebbe posticipare la finale. Il motivo? Il Senegal avrebbe un giorno in più di riposo. Ad annunciarlo è stato Diaa al-Sayed, vice del c.t. Queiroz.

LE PAROLE – «Chiedo alla CAF di giocare la finale lunedì. Il Senegal ha un giorno in più per recuperare e spero che, come sia stata anticipata la finale per il 3° e 4° posto (da domenica a sabato) venga posticipata la finale a lunedì».