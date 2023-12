Coppa d’Africa, Nzola dice di no all’Angola

Mbala Nzola, attaccante della Fiorentina, ha deciso di rifiutare la convocazione dell’Angola in Coppa d’Africa

L’11 gennaio inizierà in Costa d’Avorio la Coppa d’Africa e le squadre di Serie A – Inter, Juve e Lazio escluse – dovranno fare i conti con le defezioni dei loro calciatori convocabili in nazionale. Tra questi, come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe anche Mbala Nzola della Fiorentina, che però ha deciso di rinunciare alla convocazione per rimanere agli ordini di Vincenzo Italiano. Di seguito l’elenco di tutti i calciatori che potrebbero essere convocati per la competizione continentale.

Atalanta

Lookman (Nigeria), Toure (Mali)

Bologna

El Azzouzi (Marocco)

Cagliari

Makoumbou (Congo), Sulemana (Ghana), Luvumbo (Angola)

Empoli

Ebuehi, Gyas (Nigeria), Maleh (Marocco)

Fiorentina

Duncan (Ghana), Kouame (Costa d’Avorio), Nzola (Angola)

Frosinone

Oyono (Gabon), Bidaoui. Harroui, Cheddira (Marocco)

Genoa

Ekuban (Ghana)

Hellas Verona

Hongla (Ghana)

Lecce

Touba (Algeria), Rafia (Tunisia), Banda (Zambia)

Milan

Bennacer (Algeria), Chukwueze (Nigeria)

Monza

Akpa Akpro (Costa d’Avorio), Machin (Guinea equatoriale)

Napoli

Anguissa (Camerun), Osimhen (Nigeria)

Roma

N’Dicka (Costa d’Avorio), Aouar (Algeria)

Salernitana

Bronn (Tunisia), Coulibaly (Mali), Cabral (Capo Verde), Dia (Senegal)

Sassuolo

Obiang (Guinea Equatoriale)

Torino

Djidji (Costa d’Avorio), Tameze (Camerun), Demba Seck (Senegal)

Udinese

Okoye, Success (Nigeria), Ebosse (Camerun), Kamara (Costa d’Avorio), Masina (Marocco)