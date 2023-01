Coppa del Re, finalmente il Valencia: Cavani regala un sorriso a Gattuso

Coppa del Re, il Valencia torna finalmente a dare risposte importanti dopo il percorso altalenante in Liga: travolto il Gijon

Il Valencia di Rino Gattuso stravince contro il Gijon in Coppa del Re e passa il turno, approdando ai quarti e dando allo stesso tempo importanti segnali in un momento non facilissimo.

E’ Cavani con una doppietta il protagonista del secco 4-0, arrivato grazie anche alle reti messe a segno dall’ex romanista Kluivert e da Lino.