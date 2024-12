Coppa Intercontinentale, Real Madrid Pachuca: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Lusail Stadium la finale di Coppa Intercontinentale Real Madrid Pachuca: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Lusail Stadium in Qatar si giocherà la finale di Coppa Intercontinentale, Real Madrid Pachuca. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Lucas Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Camavinga, Brahim Diaz; Bellingham; Vinicius, Mbappé. All. Ancelotti.

PACHUCA (4-2-3-1): Moreno; Rodriguez, Cabral, Micolta, B. Gonzalez; Montiel, Pedraza; A. Gonzalez, Bautista, Idrissi; Rondon. All. Almada.

Orario e dove vederla in tv

Real Madrid Pachuca si gioca alle ore 18.00 di giovedì 19 dicembre per il sesto turno del girone di Conference League. Verrà trasmessa in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire la diretta in streaming tramite pc, smart tv, smartphone, tablet, firestick, chromecast per gli abbonati. Per i non abbonati sarà possibile seguirla gratis su FIFA+, servizio di streaming della FIFA.