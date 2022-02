Coppa Italia, cambia la regola del gol in trasferta: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalla prossima stagione ci sarà un cambio di regolamento per quanto riguarda la Coppa Italia: tolta la regola del gol in trasferta

Cambia la regola del gol in trasferta per la Coppa Italia. La Lega lo ha deciso nel corso dell’Assemblea di lunedì e sarà valido soltanto per le semifinali visto che saranno le uniche gare tra andata e ritorno.

Regolamento che cambia ma andrà in vigore a partire dalla prossima stagione come riportato anche da Il Messaggero.