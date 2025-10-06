Ultime Notizie
Coppa Italia, il tabellone completo: date e orari degli ottavi di finale
Coppa Italia, il tabellone completo: date e orari degli ottavi di finale. La corsa verso la finale dello Stadio Olimpico di Roma entra nel vivo
Il tabellone è completo, la corsa verso la finale di Roma entra nel vivo. Conclusi i sedicesimi di finale, la Coppa Italia 2025/26 si prepara a infiammarsi con gli ottavi, dove diverse squadre di Serie A, e non solo, sono pronte a darsi battaglia.
Di seguito, il quadro completo degli accoppiamenti e il percorso che porterà all’ultimo atto dello Stadio Olimpico.
Coppa Italia 2025-26, i preliminari
- Virtus Entella-Ternana: 4-0
- Padova-Vicenza: 0-2
- Pescara-Rimini: 1-0
- Avellino-Audace Cerignola: 0-1
Coppa Italia 2025-26, i 32esimi di finale
- Empoli-Reggiana 4-1 (d.c.r.)
- Sassuolo-Catanzaro 1-0
- Lecce-Juve Stabia 2-0
- Genoa-Vicenza 3-0
- Venezia-Mantova 4-0
- Como-Sudtirol 3-1
- Cagliari-Virtus Entella 6-5 (d.c.r.)
- Cremonese-Palermo 4-5 (d.c.r.)
- Monza-Frosinone 0-1
- Parma-Pescara 2-0
- Cesena-Pisa 1-2 (d.c.r)
- Milan-Bari 2-0
- Audace Cerignola-Hellas Verona 2-4 (d.c.r.)
- Spezia-Sampdoria 4-2 (d.c.r.)
- Udinese-Carrarese 2-0
- Torino-Modena 1-0
- Coppa Italia, i 16esimi di finale
- Cagliari-Frosinone 4-1
- Udinese-Palermo 2-1
- Milan-Lecce 3-0
- Parma-Spezia 3-2 (d.c.r.)
- Hellas Verona-Venezia 0-1 (d.c.r.)
- Como-Sassuolo 3-0
- Torino-Pisa 1-0
Coppa Italia, gli ottavi di finale
- Juventus-Udinese, martedì 2 dicembre ore 21:00
- Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre ore 15:00
- Napoli-Cagliari, mercoledì 3 dicembre ore 18:00
- Inter-Venezia, mercoledì 3 dicembre ore 21:00
- Bologna-Parma, giovedì 4 dicembre ore 18:00
- Lazio-Milan, giovedì 4 dicembre ore 21:00
- Roma-Torino, martedì 13 gennaio ore 21:00
- Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio ore 21:00
