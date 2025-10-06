 Coppa Italia, il tabellone completo: date e orari degli ottavi di finale
Connect with us

Ultime Notizie

Coppa Italia, il tabellone completo: date e orari degli ottavi di finale

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 minuti ago

on

By

Bologna

Coppa Italia, il tabellone completo: date e orari degli ottavi di finale. La corsa verso la finale dello Stadio Olimpico di Roma entra nel vivo

Il tabellone è completo, la corsa verso la finale di Roma entra nel vivo. Conclusi i sedicesimi di finale, la Coppa Italia 2025/26 si prepara a infiammarsi con gli ottavi, dove diverse squadre di Serie A, e non solo, sono pronte a darsi battaglia.

Di seguito, il quadro completo degli accoppiamenti e il percorso che porterà all’ultimo atto dello Stadio Olimpico.

Coppa Italia 2025-26, i preliminari

  • Virtus Entella-Ternana: 4-0
  • Padova-Vicenza: 0-2
  • Pescara-Rimini: 1-0
  • Avellino-Audace Cerignola: 0-1

Coppa Italia 2025-26, i 32esimi di finale

  • Empoli-Reggiana 4-1 (d.c.r.)
  • Sassuolo-Catanzaro 1-0
  • Lecce-Juve Stabia 2-0
  • Genoa-Vicenza 3-0
  • Venezia-Mantova 4-0
  • Como-Sudtirol 3-1
  • Cagliari-Virtus Entella 6-5 (d.c.r.)
  • Cremonese-Palermo 4-5 (d.c.r.)
  • Monza-Frosinone 0-1
  • Parma-Pescara 2-0
  • Cesena-Pisa 1-2 (d.c.r)
  • Milan-Bari 2-0
  • Audace Cerignola-Hellas Verona 2-4 (d.c.r.)
  • Spezia-Sampdoria 4-2 (d.c.r.)
  • Udinese-Carrarese 2-0
  • Torino-Modena 1-0
  • Coppa Italia, i 16esimi di finale
  • Cagliari-Frosinone 4-1
  • Udinese-Palermo 2-1
  • Milan-Lecce 3-0
  • Parma-Spezia 3-2 (d.c.r.)
  • Hellas Verona-Venezia 0-1 (d.c.r.)
  • Como-Sassuolo 3-0
  • Torino-Pisa 1-0

Coppa Italia, i 16esimi di finale

  • Cagliari-Frosinone 4-1
  • Udinese-Palermo 2-1
  • Milan-Lecce 3-0
  • Parma-Spezia 3-2 (d.c.r.)
  • Hellas Verona-Venezia 0-1 (d.c.r.)
  • Como-Sassuolo 3-0
  • Genoa-Empoli 3-1
  • Torino-Pisa 1-0

Coppa Italia, gli ottavi di finale

  • Juventus-Udinese, martedì 2 dicembre ore 21:00
  • Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre ore 15:00
  • Napoli-Cagliari, mercoledì 3 dicembre ore 18:00
  • Inter-Venezia, mercoledì 3 dicembre ore 21:00
  • Bologna-Parma, giovedì 4 dicembre ore 18:00
  • Lazio-Milan, giovedì 4 dicembre ore 21:00
  • Roma-Torino, martedì 13 gennaio ore 21:00
  • Fiorentina-Como, martedì 27 gennaio ore 21:00
Related Topics:

Ultime Notizie

Serie A, anticipi e posticipi fino a fine gennaio: date e orari con scelte a sorpresa

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

32 minuti ago

on

6 Ottobre 2025

By

San Siro
Continue Reading

Ultime Notizie

Infortuni Parma, ansia per quel giocatore. Oggi esami importanti per lui

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

7 ore ago

on

6 Ottobre 2025

By

parma
Continue Reading