Coppa Italia, il Verona elimina il Cagliari: decisivo Mulattieri, agli ottavi sfida con la Roma

Gli scaligeri vincono 2-1 all’Unipol Domus grazie alle reti di Harroui e Mulattieri: inutile il momentaneo pareggio di Mendy

Il Verona firma l’impresa ai sedicesimi di finale di Coppa Italia 2026/27 e conquista il pass per gli ottavi. La squadra di Marco Baroni supera il Cagliari in trasferta con il risultato di 2-1, al termine di una partita combattuta e decisa soltanto nel finale.

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Gli scaligeri partono meglio e trovano il vantaggio al 23’ con Harroui. L’azione nasce da una grave disattenzione del centrocampo rossoblù: Liteta perde un pallone in una zona pericolosa, permettendo a Livramento di recuperare e involarsi sulla fascia destra. L’esterno serve poi al centro proprio Harroui, bravo a concludere e firmare l’1-0.

Cagliari-Verona, Mendy ristabilisce la parità nella ripresa

Nella seconda frazione il Cagliari reagisce e riesce a rimettere tutto in equilibrio al 57’. Protagonisti dell’azione sono Fadera e Obert, autori di uno scambio molto preciso che porta l’ex Como a servire un pallone perfetto in area.

A raccogliere l’assist è Mendy, che anticipa Edmundsson e batte Perilli con una conclusione al volo, riportando la sfida sull’1-1.

Il gol dà entusiasmo ai padroni di casa, ma il Verona non si disunisce e continua a cercare l’occasione per riportarsi avanti. La rete decisiva arriva all’87’ grazie a Mulattieri.

Verona agli ottavi di Coppa Italia: sfida contro la Roma

L’attaccante sfrutta un rimpallo favorevole dopo un contrasto con Rodriguez, parte sulla sinistra e si presenta davanti alla porta. Con freddezza supera Radunovic e firma il definitivo 2-1 per il Verona.

Nel finale il Cagliari prova a reagire, ma il risultato non cambia. Gli scaligeri festeggiano così il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronteranno la Roma. Una vittoria importante per la squadra di Baroni, capace di espugnare l’Unipol Domus e continuare il proprio cammino nella competizione.