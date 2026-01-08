Corinthians, torna in Brasile dopo 13 anni in Europa! Acquisto clamoroso del club, di chi si tratta

Corinthians, che colpo dei brasiliani! Torna in patria dopo 13 stagioni in Europa! Acquisto clamoroso del club, di chi stiamo parlando

Il Corinthians inizia a programmare il futuro e piazza il primo colpo di mercato in vista della stagione 2026. Il club brasiliano ha infatti definito l’ingaggio dell’esperto difensore centrale Gabriel Paulista, 35 anni, che farà ritorno in patria dopo una lunga carriera in Europa. Per vestire la maglia del “Timão” e firmare un contratto biennale, Gabriel Paulista ha compiuto un sacrificio economico notevole: il difensore ha infatti accettato di rinunciare a circa 4,5 milioni di euro (equivalenti a poco più di 28 milioni di real brasiliani) che avrebbe dovuto ancora percepire dal Besiktas, in Turchia, pur di ottenere la rescissione anticipata del contratto.

Nonostante l’interesse concreto di altri club brasiliani, come l’Atlético-MG e una squadra di Rio de Janeiro (secondo quanto riportato da ESPN), la preferenza del giocatore per il Corinthians è stata decisiva. Cresciuto nel vivaio del Vitória, Gabriel Paulista torna in Brasile dopo 13 stagioni trascorse nel calcio europeo, una scelta dettata principalmente da motivi familiari.

La sua lunga esperienza nel Vecchio Continente è iniziata in Spagna con il Villarreal, per poi proseguire in Premier League con tre stagioni all’Arsenal. È tornato poi in Liga per difendere i colori del Valencia, dove è rimasto per sei stagioni collezionando oltre 200 presenze. Dopo una breve parentesi all’Atlético Madrid (solo cinque presenze), nelle ultime due annate ha giocato in Turchia con il Besiktas.

Ora l’attesa è tutta per la risoluzione delle questioni burocratiche. La dirigenza del Corinthians è al lavoro per revocare il “transfer ban” imposto dalla FIFA, passaggio fondamentale per poter tesserare ufficialmente Gabriel Paulista e altri nuovi acquisti. Il club sembra comunque vicino alla soluzione, avendo avviato un accordo con i messicani del Santos Laguna per saldare il debito che ha originato il blocco del mercato.

