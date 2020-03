Coronavirus, Candreva: «L’Italia si rialzerà e ne usciremo più forti di prima»

Antonio Candreva ha parlato in una lunga intervista al Corriere dello Sport: queste le parole dell’esterno nerazzurro

Lunga intervista ad Antonio Candreva sulle pagine del Corriere dello Sport. Queste le parole dell’esterno nerazzurro.

IMMAGINE SIMBOLO – «Quelle degli infermieri nei vari ospedali d’Italia con il volto segnato dalla fatica e dalle maschere di protezione. Davvero terribile».

MESSAGGIO – «A loro dico grazie per l’immenso coraggio che dimostrate ogni giorno, per la vostra dedizione, per i vostri sacrifici: siamo con voi in questo momento difficile e siamo fieri di voi. Ce la faremo sicuramente. Ne usciremo più forti di prima. Finito tutto, spero che ognuno di noi possa apprezzare sempre di più il valore delle cose semplici. E mi auguro anche che questo momento ci insegni a essere ancora più attenti e rispettosi nell’igiene, che ci faccia capire quanto sia importante seguire le regole. Tutti allo stesso modo».

RUGANI – «Ero molto dispiaciuto per lui e allo stesso tempo mi sono preoccupato per noi, anche se personalmente non lo avevo incrociato né in campo né negli spogliatoi».

PAURA – «La mia preoccupazione più grande era quella di contagiare la mia famiglia. Mi sarei sentito tremendamente in colpa. I primi giorni eravamo tutti un po’ preoccupati, sempre positivi mentalmente ma preoccupati. Se rispettiamo le regole che ci vengono date non dobbiamo avere paura».