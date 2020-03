Coronavirus, Conte: «Adesso servono forza e coraggio»

Antonio Conte a tennisworlditalia esaltando le qualità di Nadal e parlando dell’emergenza Coronavirus in Italia

Antonio Conte ha parlato di Rafa Nadal, esaltandone le sue qualità, e dell’emergenza Coronavirus in Italia. Queste le parole del tecnico dell’Inter.

NADAL – «È importante capire cosa può offrirci lo sport. Avere una mentalità competitiva e applicarla in tutti i contesti della vita può davvero aiutare. Mi piace giocare a tennis quando posso. Nel mondo di questo sport vedo che Rafael Nadal è un esempio da seguire, sia come tennista che come persona. È incredibile».

CORONAVIRUS – «La cosa più importante in questo momento è mostrare forza e coraggio, bisogna fare capire alle persone che stare a casa è una questione di massima importanza. È questo che fa la differenza ed è l’unico modo affinché sia possibile tornare alla nostra normalità il più presto possibile».