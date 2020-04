Lautaro Martinez ha effettuato una maxi donazione in materiali sanitari per la sua città natale, Bahia Blanca

Lautaro Martinez è sceso in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus nel mondo, più precisamente in Argentina.

Il bomber dell’Inter ha segnato un altro gol dei suoi donando una maxi donazione in materiali per la sua città natale, Bahia Blanca: 3350 litri di alcol, 100.000 guanti di lattice, 5000 camici e altrettante cuffie.