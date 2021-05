Cos’è e come funziona il calcio virtuale?

Il calcio virtuale è una vera e propria forma di gioco del calcio, ma in modalità virtuale, con lo scopo non strettamente collegato al tifo e all’agonismo, ma all’intrattenimento e alle soluzioni di scommessa ad esso collegate. Una partita di calcio virtuale, infatti, può essere giocata ogni volta che si desideri, nel tempo libero, ad esempio, e generalmente ha una durata piuttosto bassa. Le partite di calcio virtuale sono programmate dal sistema di gioco in modalità casuale e, in media, richiedono fra i tre e i dieci minuti per essere vinte o perse.

Il funzionamento del calcio simulato, altro modo di chiamare quest’attività, consente ai giocatori di scommettere proprio come si fa per il calcio reale. La differenza principale, però, sta nelle squadre e negli schieramenti delle partite virtuali: nessuna squadra e/o giocatore reali sono inclusi nel calcio virtuale, tantomeno i dati sulle loro performance o formazioni. Le squadre, invece, sono immaginarie. Poiché le tempistiche per il calcio virtuale sono molto veloci, i giocatori devono scommettere in anticipo e senza studiare molto, il che rende il calcio virtuale un perfetto gioco di alea.

Il sistema di simulazione comprende probabilità reali del calcio, come fallo, handicap, espulsioni, rendendo l’attività dinamica e attiva. Esiste, spesso, un limite di quattro gol per partita e alla fine sono presentati i momenti salienti con tanto di commenti, prima che i risultati della partita siano pubblicati. Alcuni bookmaker online, elencati su scommetteronline.info, offrono più tipologie di scommesse sul calcio virtuale mentre altri hanno più azioni possibili rendendo le partite più dinamiche e interessanti.

Tutte le possibilità di gioco del calcio virtuale



Il calcio virtuale è una replica della realtà e come tale le scommesse funzionano più o meno allo stesso modo. E, sebbene non ci siano tante opportunità di scommessa quante sono nel calcio reale, quelle che rimangono funzionano esattamente allo stesso modo. Il calcio virtuale è, in fin dei conti, un gioco per computer che organizza tornei e match per poi stabilire i risultati in modo casuale.



Alcuni tipi di scommessa comprendono:

– Il sistema under e over: il più famoso e semplice metodo di puntata. Questo prevede che, per ognuna delle partite, il bookmaker offra un valore indicante il numero di goal totali alla fine della suddetta; il giocatore dovrà scommettere se i goal totali supereranno tale valore (over) o se, invece, non succederà (under). Maggiore sarà la differenza dal numero stabilito dal bookmaker, più alta sarà la vincita. Chiaramente, le probabilità di vittoria sono del 50% se si punta a caso.

Piuttosto, è possibile studiare l’andamento delle due squadre che si stanno per sfidare per poter prevedere un possibile risultato. Supponendo, ad esempio, che la squadra 1 stia per giocare contro la squadra 2, una buona tecnica è analizzare i risultati precedenti, eventuali infortuni e le performance dei calciatori. Se la 1 ha sempre segnato più di tre goal contro la 2, ecco che la puntata comincia a diventare più nitida. Si potrebbe scommettere, ad esempio, l’over 2.5.

– Risultato della partita: nel calcio virtuale, le partite durano solo pochi minuti, ma tutte le scommesse offerte funzionano allo stesso modo. Ciò significa che una scommessa sul punteggio finale funziona esattamente come con i suoi 90 minuti equivalenti nella vita reale. Quindi, se si desidera che una squadra immaginaria vinca tre a zero, ad esempio, si può fare una scommessa su quel risultato specifico.

– Numero di goal nel gioco: visto che generalmente non possono essere segnati più di quattro gol in una partita di calcio virtuale a causa di vincoli di tempo, quasi sempre non è possibile scommettere, ad esempio, cinque goal segnati. Piuttosto, le opzioni di scommessa per questo mercato sono da zero a quattro goal segnati in una determinata partita.

– Il margine di reti: se la puntata prevede una differenza di tre goal e il risultato è 3-1, allora si conquisterà la vittoria.

Consigli utili per cominciare a giocare a calcio virtuale



Poiché non vi sono limiti al numero di puntate possibile, le persone possono giocare in qualsiasi momento. Questo potrebbe tradursi in ingenti perdite economiche senza un buon piano di gioco: in giochi così veloci è fondamentale avere una strategia specifica ogni volta che si gioca e saper limitare la quantità di denaro spesa. Se si sta perdendo in continuazione, non si deve pensare mai che la prossima partita sarà quella fortunata, perché non ci sono regole dietro questi giochi, ma funzionamenti legati ad algoritmi casuali impossibili da conoscere. È il caso, invece, di rivedere la propria strategia, magari lasciando il gioco e segnando vincite e perdite in blocco note, da confrontare con quelle delle giornate passate e future.