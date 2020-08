Costacurta: «Ibra? Lo terrei. Giusto soddisfare le sue richieste»

Costacurta ha parlato della situazione in casa Milan riguardante Ibrahimovic e Raiola, commentando la richiesta del procuratore

Costacurta, storico ex difensore rossonero, è intervenuto negli studi di Sky Sport, commentando la situazione riguardante Zlatan Ibrahimovic a pochi giorni dalla firma oppure dalla rottura. L’indecisione regna ad oggi, quel che permane è l’intenzione di procuratore e giocatore. Queste le sue parole in favore di quanto richiesto in queste ore.

COSTACURTA- «Io lo terrei, credo sia un giocatore importante. Bisogna soddisfare le richieste di Ibrahimovic».