Coutinho Tottenham, l’agente: «Ecco perché non andò agli Spurs»

Kia Joorabchian spiega il motivo del mancato trasferimento di Philippe Coutinho al Tottenham: la versione dell’agente

Dopo i rumors emersi in relazione al mancato approdo di Coutinho al Tottenham nella scorsa finestra di calciomercato, arriva il chiarimento dell’agente del brasiliano. Ecco le parole di Kia Joorabchian.

«Philippe Coutinho non ha alcun problema personale con Daniel Levy e il Tottenham e ciò che è stato detto è completamente falso. L’accordo non è stato formalizzato per motivi finanziari».