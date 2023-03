Cremonese, Ballardini: «Con il Monza vogliamo attenzione, intensità e serietà»

Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza

PAROLE – «Mi stanca ripetere le stesse cose, ma durante la settimana l’atteggiamento dei ragazzi è giusto. C’è attenzione, intensità e serietà. Quindi vogliamo vedere questo dal primo all’ultimo minuto della gara, bisogna farlo. La rabbia e il dispiacere è proprio questo, che ti accendi e poi ti spegni mentre gli altri sono sempre belli e determinati, mentre tu nei momenti in cui non ci sei fai brutta figura e non deve accadere».