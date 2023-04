Cremonese, Ballardini: «Stiamo peggio rispetto alla sfida che abbiamo fatto con il Lecce»

Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A con la Sampdoria

CONDIZIONI – «Stiamo peggio rispetto alla sfida che abbiamo fatto con il Lecce, abbiamo più giocatori ammaccati e dovremo valutare giocatori come Meité, Benassi e non solo. Questo però non importa, domani è una partita importante e quindi serve che la facciamo al meglio nonostante le tante difficoltà che ci sono, non ci siamo mai presi delle scuse, siamo contenti quando si fa bene e riconosciamo quando le cose vanno male, senza alibi».

SAMPDORIA – «A gennaio ha cambiato parecchio, ora ha un’identità chiara e una rosa di giocatori competitiva perché dove vanno fanno sempre belle partite e buoni risultati, in casa hanno vinto con il Verona ed è certamente una squadra che è ben attrezzata ed è la testimonianza che nonostante ciò si trova in quella posizione di classifica, testimonia il grande equilibrio che c’è nel nostro campionato».

