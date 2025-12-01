Cremonese, parla Nicola: «I ragazzi hanno interpretato la gara nel migliore dei modi e sono davvero contento di portare a casa i tre punti»

Cremonese, Nicola nel post partita della sfida contro il Bologna: «I ragazzi hanno interpretato la gara nel migliore dei modi»

Si è appena conclusa al Dall’Ara la sfida tra Bologna e Cremonese, valida per la 13ª giornata di Serie A.

La partita ha visto prevalere la formazione grigiorossa con il punteggio di 3-1: decisive le reti di Payero e la doppietta di Vardy, mentre per i rossoblù è arrivato il gol di Orsolini.

Al termine dell’incontro, come di consueto, l’allenatore della Cremonese Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Dazn, analizzando la prestazione dei suoi e rispondendo alle domande dei giornalisti.

PAROLE – «I ragazzi hanno interpretato la gara nel migliore dei modi e sono davvero contento di portare a casa i tre punti. Scendiamo sempre in campo con l’obiettivo di conquistare l’intera posta in palio. Vardy è un vero punto di riferimento per la squadra. Da allenatore posso solo dire che i grandi campioni hanno una classe incredibile e sanno già cosa fare nei momenti decisivi.

Il campione si distingue dagli altri non solo per le giocate sul campo, ma anche per l’atteggiamento: non sbagliano mai la scelta giusta, e lui è esattamente così. I complimenti vanno fatti anche ai compagni di squadra, che lo hanno accolto nel migliore dei modi e lo stanno mettendo nelle condizioni ottimali per esprimersi al massimo»

