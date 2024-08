Cremonese, UFFICIALE l’arrivo di Bonazzoli dalla Salernitana: la FORMULA

La Cremonese ha ufficializzato la firma di Federico Bonazzoli, attaccante in arrivo dalla Salernitana. Tutti i dettagli in merito

Di seguito il comunicato della Cremonese sull’arrivo di Federico Bonazzoli dalla Salernitana.

COMUNICATO – «U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società U.S. Salernitana 1919 le prestazioni sportive del calciatore Federico Bonazzoli. Nato a Manerbio (Brescia) il 21 maggio 1997, muove i primi passi nel calcio a Ghedi per poi trasferirsi all’Inter all’età di 6 anni. Nel settore giovanile nerazzurro cresce calcisticamente, conquistando il prestigioso Trofeo di Viareggio da capocannoniere ed esordendo con la Prima Squadra a soli 16 anni e 197 giorni nella sfida di Coppa Italia contro il Trapani (secondo esordio più precoce della storia dell’Inter).

La sua avventura prosegue alla Sampdoria, con la quale mette a segno 6 gol e 2 assist nella stagione 2019/20 dopo alcune esperienze tra Serie A e Serie B con Virtus Lanciano, Brescia, Spal e Padova. Nell’estate del 2021, al termine di una stagione vissuta con la maglia del Torino, si trasferisce alla Salernitana e vive l’annata più prolifica della sua carriera da Professionista: con 10 reti in 32 presenze contribuisce alla storica salvezza dei campani nel massimo campionato, mentre nel 2022/23 registra 24 presenze, 2 gol e 2 assist. Negli scorsi mesi ha messo a segno 3 gol e 1 assist in 24 presenze con l’Hellas Verona. In totale vanta 142 partite giocate in Serie A (23 gol e 6 assist) e 74 in Serie B (11 gol e 5 assist). L’attaccante sarà legato alla Cremonese fino al 30 giugno 2028.

Benvenuto in grigiorosso, Federico!».