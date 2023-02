Cremonese, Chiriches: «A tutte le squadre diamo sempre molto fastidio ma poi non riusciamo ad accumulare punti»

Vlad Chiriches, difensore della Cremonese, ha parlato della squadra grigiorossa nel campionato di Serie A. Le dichiarazioni

Vlad Chiriches, difensore della Cremonese, ha parlato dopo la sconfitta contro il Napoli di ieri sera.

PAROLE – «A tutte le squadre diamo sempre molto fastidio ma poi non riusciamo ad accumulare punti e questo non va bene. I gol subiti? Sono stati momenti in cui la loro qualità è venuta fuori, ci hanno messo in difficoltà e hanno segnato il resto della partita. Finalmente sono rientrato dall’infortunio e spero di continuare a giocare al massimo e giocare sempre per aiutare la squadra. Ora dovremo pensare a rialzare la testa nelle prossime sfide, giocarci le partite con fiducia e vincere il prima possibile per ottenere una spinta in più. Se crediamo nella salvezza? Certo, se non hai un obiettivo sei morto. Noi rimaniamo in piedi e con la testa alta».