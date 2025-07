Cremonese, ecco i convocati di Nicola: la lista completa per il ritiro di Livigno

Cremonese, ecco i convocati del tecnico Nicola: la lista completa dei giocatori chiamati per il ritiro di Livigno

La Cremonese ha ufficialmente aperto il secondo capitolo del proprio precampionato con il ritiro estivo a Livigno. Per questa nuova fase di preparazione, il tecnico Davide Nicola, noto per la sua grinta e capacità di motivare le squadre anche nei momenti più difficili, ha convocato 27 giocatori, pronti a lavorare per affrontare al meglio il ritorno in Serie A. La nota del club:

COMUNICATO – Sono 27 i giocatori convocati da mister Davide Nicola per il ritiro di Livigno, secondo atto della preseason 2025/26.

I grigiorossi partiranno questo pomeriggio per raggiungere Prato allo Stelvio (BZ), sede dell’amichevole in programma domani alle ore 16 contro il Torino. Al termine della gara lo spostamento verso l’Alpen Resort Bivio di Livigno, hotel sede del ritiro. Gli allenamenti si terranno presso il Centro di Preparazione Olimpica AQ1816 in Aquagranda fino a domenica 3 agosto, giorno della sfida amichevole con la Pro Patria che chiuderà le sessioni di lavoro in alta quota della Cremo.

IL PROGRAMMA

Sabato 26 luglio: amichevole Torino-Cremonese (ore 16) a Prato allo Stelvio e successiva partenza per Livigno

Domenica 27 luglio: giornata libera

Lunedì 28 luglio: allenamento ore 10.30 e 17

Martedì 28 luglio: allenamento ore 10.30 e 17

Mercoledì 28 luglio: allenamento ore 10.30

Giovedì 31 luglio: allenamento ore 10.30 e 17

Venerdì 1 agosto: allenamento ore 10.30 e 17

Sabato 2 agosto: allenamento ore 10.30

Domenica 3 agosto: allenamento ore 10.30, sfida amichevole Cremonese-Pro Patria (ore 16) e partenza per Cremona

NB: gli orari di allenamento sono soggetti a variazioni

AMICHEVOLI

Torino-Cremonese, sabato 26 luglio (ore 16), campo sportivo di Prato allo Stelvio (BZ)

Cremonese-Pro Patria, domenica 3 agosto (ore 16), campo sportivo del Centro di Preparazione Olimpica AQ1816 in Aquagranda.

CONVOCATI

Portieri: Fulignati, Malovec, Nava

Difensori: Barbieri, Bianchetti, Ceccherini, Floriani Mussolini, Folino, Moretti, Pezzella, Quagliata, Ravanelli, Sernicola

Centrocampisti: Azzi, Castagnetti, Collocolo, Grassi, Lordkipanidze, Valoti, Vandeputte

Attaccanti: Afena-Gyan, Bonazzoli, De Luca, Johnsen, Nasti, Okereke, Vazquez



I seguenti giocatori proseguiranno a Cremona nel percorso di recupero dai rispettivi infortuni: Pickel, Saro, Tsadjout, Zanimacchia.

Allenamento al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” anche per Gabbiani, Pavesi, Stuckler e Tommasi.