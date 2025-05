Cremonese-Juve Stabia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Giovanni Zini la sfida di Serie B Cremonese-Juve Stabia: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Giovanni Zini di Cremona si giocherà la gara valevole per i playoff di Serie B tra Cremonese-Juve Stabia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Ravanelli, Ceccherini; Gelli, Pickel, Majer, Valoti, Azzi; Bonazzoli, De Luca. All. Stroppa.

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani Mussolini, Mosti, Pierobon, Rocchetti; Piscopo; Adorante, Candellone. All. Pagliuca.

Orario e dove vederla in tv

Cremonese-Juve Stabia si gioca alle ore 17:15 di domenica 25 maggio per i playoff di Serie B. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.