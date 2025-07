Cremonese, doppio rinforzo dall’Empoli: obiettivo Henderson e Grassi

Cremonese, doppio obiettivo dall’Empoli per rinforzare la squadra di Davide Nicola per la prossima stagione: piacciono Henderson e Grassi

La Cremonese è al lavoro per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e ha messo nel mirino due profili che potrebbero garantire esperienza e duttilità alla mediana grigiorossa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club lombardo ha effettuato un sondaggio per Liam Henderson, centrocampista scozzese attualmente svincolato, desideroso di tornare in Serie A. Parallelamente, salgono le quotazioni di Alberto Grassi, in uscita dall’Empoli dopo la retrocessione dei toscani in Serie B. Entrambi i giocatori ritroverebbero Davide Nicola, con cui hanno già condiviso tappe significative della loro carriera.

Liam Henderson, classe ’96, vanta un curriculum ricco di esperienze in Italia e all’estero. Dopo gli esordi al Celtic, con 37 presenze e 3 gol, ha vestito le maglie del Rosenborg (13 presenze e 4 reti), del Bari (19 partite e 2 gol) e del Lecce (42 apparizioni e 4 gol). In Serie A ha giocato con il Verona (35 presenze e 3 reti), il Palermo (31 partite e una rete) e l’Empoli, dove ha totalizzato 125 presenze e 3 gol. Nell’ultima stagione non ha trovato continuità, ma resta un profilo interessante, grazie alla sua capacità di adattarsi a più ruoli del centrocampo.

Per quanto riguarda Alberto Grassi, classe ’95, la sua situazione contrattuale è più complicata: è legato all’Empoli fino al 2026, ma la retrocessione potrebbe agevolare la trattativa per una sua partenza. Cresciuto nell’Atalanta, ha militato anche nella SPAL (28 presenze e 3 gol), nel Cagliari (31 partite), nel Parma (47 presenze e un gol) e appunto nell’Empoli, con cui ha collezionato 84 presenze e una rete. Grassi è un centrocampista centrale di sostanza e buon dinamismo, con numerose presenze anche nelle selezioni giovanili azzurre.

Entrambi i profili rappresentano opzioni concrete e di spessore per la Cremonese, che con Nicola alla guida cerca uomini affidabili per inseguire l’obiettivo promozione. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire quale dei due (o se entrambi) vestiranno la maglia grigiorossa nella stagione 2025/26.