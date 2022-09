Cremonese, Radu: «Avevo bisogno di continuità e riprendermi. Qui mi hanno dato questa possibilità»

Ionut Radu, portiere della Cremonese, si presenta in conferenza stampa dopo queste prime giornate di Serie A con la nuova maglia

«Il contatto col campo l’ho sempre avuto ma avevo bisogno di continuità e ringrazio la Cremonese per avermi dato questa possibilità».

CREMONESE – «Stiamo creando un gruppo fantastico, tutti uniti verso l’obiettivo. Mi stanno aiutando molto Chiriches, Bianchetti e Ciofani, in generale tutta la squadra. Ripartiamo dalla prestazione di Bergamo che ci dà fiducia».

ALVINI – «Ha un modo di fare particolare che a noi piace tantissimo, ogni tanto fa anche qualche battuta per sciogliere la tensione e questo ci aiuta. Per lui è la prima volta in Serie A e questo ce lo trasmette, con lui bisogna essere sempre sul pezzo. Errore Firenze? Ho parlato con lui e mi ha dato fiducia, l’ho apprezzato tanto. Persona eccezionale che seguiamo con attenzione».