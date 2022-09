Cremonese, Radu: «Punto importante, l’errore con la Fiorentina già alle spalle»

Il portiere della Cremonese Radu ha parlato dopo il pareggio contro il Sassuolo

Il portiere della Cremonese Ionut Radu, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dopo il pareggio casalingo contro il Sassuolo.

PAREGGIO – «Portiamo a casa un punto importante, poteva arrivare prima ma ce lo teniamo stretto e ripartiamo da qua».

ERRORE CON LA FIORENTINA – «Non è stato difficile superarle, nel calcio succedono queste cose. E non ho avuto molto tempo neanche per pensarci, mi sono concentrato subito sulla gara successiva. Per dire, ho sentito di più l’errore di Bologna-Inter della passata stagione, sapete tutti perché. Ma ora sono tranquillo e mi vivo il presente».