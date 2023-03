Cremonese, Tsadjout: «Nazionale? Non ci penso, ma in futuro…»

Le parole di Frank Tsadjout, attaccante della Cremonese, sulla sua stagione con la maglia grigiorossa. I dettagli

Frank Tsadjout ha parlato in conferenza stampa della stagione della Cremeonese.

PAROLE – «L’ultimo periodo per me è stato particolarmente positivo. Non solo per i due gol ma perché finalmente sono riuscito a trovare un po’ di continuità che mi è servita per la mia giovane età, sono contento e sento che la forma sta migliorando ogni giorno e mi sento più in condizione. Spero di continuare così. Secondo me soprattutto in questa fase della carriera devo tenere i piedi per terra, la Nazionale è un sogno di ogni ragazzo ma già il fatto di poter giocare in Serie A è una grande opportunità. So che più soddisfazioni di squadra arriveranno più si potrà viaggiare con la mente, ma per ora preferisco concentrarmi sulla Cremonese e avere continuità».