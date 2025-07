Cremonese, ufficiale Alberto Grassi: il centrocampista ex Empoli firma un biennale

Cremonese, ufficiale l’arrivo di Alberto Grassi: arrivato dall’Empoli il centrocampista firma un biennale con i grigiorossi

Nuovo innesto per la mediana della Cremonese, che rinforza il proprio centrocampo in vista del ritorno in Serie A. Il club grigiorosso ha ufficializzato l’ingaggio di Alberto Grassi, centrocampista classe 1995, reduce dall’esperienza con l’Empoli. L’operazione era ormai ai dettagli da alcune ore: dopo l’intesa raggiunta tra le due società, il giocatore ha superato le visite mediche e firmato un contratto biennale, con opzione per una terza stagione.

Grassi, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta e con alle spalle una carriera tra Serie A e B, porta in dote esperienza e duttilità. Nell’ultima annata con la maglia dell’Empoli ha totalizzato 31 presenze ufficiali, di cui 28 in campionato e 3 in Coppa Italia, risultando una pedina preziosa nella salvezza del club toscano. La Cremonese punta su di lui per alzare il tasso tecnico e l’equilibrio in mezzo al campo, in un reparto che dovrà reggere l’urto della massima serie.

COMUNICATO – «U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Empoli Football Club le prestazioni sportive del calciatore Alberto Grassi.

Centrocampista di grande esperienza per la Serie A, Grassi è nato a Lumezzane il 7 marzo 1995 e si è formato calcisticamente nell’Atalanta, con cui ha debuttato nel massimo campionato nella stagione 2014/15. Dopo tre stagioni in nerazzurro e un’esperienza di sei mesi al Napoli, ha indossato le maglie di Spal, Parma, Cagliari ed Empoli, squadra in cui ha militato negli ultimi tre anni. In totale vanta 218 presenze in Serie A, condite da 6 gol e 6 assist.

Benvenuto in grigiorosso, Alberto!»