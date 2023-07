Cremonese, UFFICIALE l’acquisto Brambilla dal Cesena

Alessio Brambilla è ufficialmente un nuovo giocatore della Cremonese. Il centrocampista arriva dal Cesena, ecco il comunicato

COMUNICATO – U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da FC Cesena le prestazioni sportive del calciatore Alessio Brambilla. Nato a Vimercate, classe 2001, Brambilla è un centrocampista centrale formatosi nel vivaio del Milan, club per il quale ha giocato nell’Under 17 e nella formazione Primavera. Trasferitosi al Cesena nella stagione 2021/22, in bianconero ha giocato complessivamente 47 partite tra campionato di Serie C, play off e Coppa Italia, realizzando 3 reti. Benvenuto in grigiorosso, Alessio.