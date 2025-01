Criscitiello su Thiago Motta: «Sta influendo sotto questi aspetti nei confronti della Juve. Io penso che...» - Calcio News 24

Criscitiello, giornalista, ha parlato così del lavoro di Thiago Motta alla Juventus e il peso dell’allenatore in Serie A: le sue dichiarazioni

Michele Criscitiello ha fatto il punto nel suo editoriale su Sportitalia dell’importanza dell’allenatore in Serie A, parlando anche del lavoro di Thiago Motta alla Juventus. Di seguito le parole del giornalista:

PAROLE – «Chi dice che l’allenatore influisca solo in minima parte non ha capito nulla. Soprattutto non conosce il nostro calcio e la serie A. Più scendi di categoria e più l’allenatore incide ma anche nella nostra serie A ormai i tecnici sono i più influenti, vista l’assenza di campioni. Una volta serviva la gestione; adesso con questa poca qualità non basta più. Ora che sono finiti i soldi, e i campioni sono rimasti in pochi, l’allenatore in Italia deve fare la differenza

Thiago Motta non era l’allenatore giusto per la Juventus. Il tempo gli va concesso, certo, ma quando inizi cosi puoi finire solo peggio. Per arrivare nella squadra più importante d’Italia non bastano 2-3 campionati fatti bene a Genova, Spezia e Bologna. Quello è un altro calcio. Alla Juve serve vincere e per vincere devi essere abituato a farlo. Thiago Motta non ha le qualità del grande allenatore.

Uno che con Bremer fuori gestisce così Danilo senza alternative significa che vuole suicidarsi. La lettura delle partite è pessima, i cambi sono un pericolo pubblico e le poche idee che ha sono anche confuse. Giuntoli non gli ha fatto un mercato epocale ma lui sta distruggendo anche quel poco che di buono ci sarebbe da salvare. Un rischio puntare tutto su di lui dopo l’addio burrascoso con Allegri»