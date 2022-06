Criscito Toronto, ci siamo: l’ex Genoa è atterrato in Canada

Domenico Criscito è atterrato in Canada ed è pronto ad iniziare la sua avventura a Toronto: per l’ex Genoa contratto biennale con opzione per il terzo

Per un Chiellini che parte direzione America, c’è un Criscito che arriva in Canada. Per l’ex Genoa è tempo di iniziare una nuova avventura oltreoceano.

Il Toronto è pronto ad accogliere il secondo acquisto dalla Serie A dopo la presentazione di Insigne nei giorni scorsi. Per Criscito pronto un contratto di due anni con opzione per il terzo. Lo riporta Gianluca Di Marzio.