Cristante, eccoti la Roma: «Leggo, leggo… e mi fa piacere!»

Cristante, promesso sposo della Roma, saluta l’Atalanta e si prepara a vivere la nuova avventura in giallorosso: «Ma in questo momento il calciomercato…»

Terzo colpo della Roma vicinissimo, si tratta di Bryan Cristante dell’Atalanta. Bruciata la concorrenza della Juve, i giallorossi sono ormai ad un passo dal chiudere il proprio terzo colpo di mercato. A Roma sono già arrivati Ante Coric e Ivan Marcano, si cerca adesso il terzo rinforzo nel reparto di centrocampo. Quest’oggi Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni in tal senso nell’intervista con Il Corriere dello Sport, di cui riportiamo gli estratti più significativi. «Leggo, leggo, e mi fa piacere… Ma al mercato in questo momento non sto mettendo la testa. Sono in ritiro con la Nazionale. Giocare la Champions con la Roma? Quella coppa è l’obiettivo massimo per tutti, non solo il mio».

«Le sensazioni sono davvero buone. E’ stata davvero una bella stagione. Essere riusciti a confermarci in Europa League con l’Atalanta è stato bellissimo, perché non era un obiettivo scontato». Parole che comunque non controbattono l’accordo ormai raggiunto tra Roma e Atalanta. Le due società stanno lavorando ai dettagli, ma un’intesa di massima c’è. L’operazione è stata definita nella giornata di martedì con i dirigenti dell’Atalanta: valutazione di 25 milioni di euro con Defrel parziale contropartita. Manca solamente il sì dell’ex Cesena e Sassuolo, poi Cristante sarà un nuovo calciatore della Roma: contratto per 5 anni da 2 milioni di euro a stagione.