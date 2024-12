Dove passa il Natale Cristiano Ronaldo? Le vacanze invernali dell'ex Real Madrid fanno impazzire il web - Calcio News 24

Cristiano Ronaldo, ecco dove passa il Natale l’ex fuoriclasse del Real Madrid prima di ritornare a giocare in Arabia Saudita

E’ Natale per tutti: anche per il fuoriclasse Cristiano Ronaldo che, dopo aver terminato la sua prima parte di stagione in Arabia, si gode una meritata pausa insieme alla sua famiglia. Però la domanda in questi casi sorge spontanea: dove passerà il Natale Cristiano Ronaldo?

Secondo quanto riportato da Marca, Cristiano Ronaldo sta trascorrendo il Natale in Lapponia: a -8°C. Ambiente completamente opposto rispetto al contesto caldo come quello arabo che l’ex Juve si sta godendo.