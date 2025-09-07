Cristiano Ronaldo, doppietta all’Armenia: quanti gol mancano per arrivare a 1000. Il centravanti dell’Al-Nassr non vuole fermarsi

L’età avanza, ma il suo istinto del goal resta immutato. Cristiano Ronaldo, che a febbraio spegnerà 41 candeline, ha iniziato il cammino di qualificazione del Portogallo verso il Mondiale 2026 nello stesso modo in cui ha costruito la sua intera carriera: segnando. La sua leggendaria ambizione è ora focalizzata su un traguardo che fino a pochi anni fa sembrava pura utopia: raggiungere le 1000 reti da professionista.

Nella prima gara del girone, disputata ieri 6 settembre contro l’Armenia, CR7 ha messo la sua firma indelebile sul match con una doppietta, continuando a macinare record e ad avvicinarsi alla fatidica cifra. Dopo il vantaggio iniziale siglato dal suo nuovo compagno di squadra all’Al-Nassr, João Félix, Ronaldo ha prima trasformato in oro un cross di Pedro Neto con una zampata da predatore d’area per il momentaneo 2-0. Poi, a inizio ripresa, ha siglato la sua doppietta personale con un potente destro dal limite, prima di lasciare il campo al 58′ per Gonçalo Ramos.

Queste due reti non sono state banali. Hanno aggiornato le sue statistiche, portando il suo bottino totale tra club e nazionale a 942 goal. La scalata verso quota 1000 prosegue: ora mancano “solo” 58 reti. Un’impresa che, analizzando i suoi recenti standard, appare tutt’altro che impossibile. La scorsa stagione ha chiuso con 35 goal con l’Al-Nassr, e nel 2025 è già a quota quattro con il Portogallo.

Mantenendo questa media, e considerando il suo contratto con il club saudita in scadenza nel 2027 e la ferma volontà di essere protagonista al Mondiale, il traguardo potrebbe essere raggiunto nel corso del 2026.

Ogni partita di Ronaldo è ormai un appuntamento con la storia. La doppietta di ieri ha consolidato ulteriormente il suo status di miglior marcatore di tutti i tempi delle nazionali, con 140 reti in 222 presenze, altro record assoluto. Mentre il suo eterno rivale Messi sembra avvicinarsi alla fine della sua carriera con l’Argentina, Cristiano continua a spingere sull’acceleratore, instancabile e immortale, con un obiettivo chiaro in mente. La caccia è aperta.