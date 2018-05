Finale di Champions League Real Madrid-Liverpool, Cristiano Ronaldo nel riscaldamento è protagonista di un gesto curioso

Lo aveva già fatto in passato, oggi ha replicato. Cristiano Ronaldo ha centrato un fotografo durante il riscaldamento prima della finale di Champions League e poi si è fatto perdonare dandogli in regalo la sua maglia. Oggi è il gran giorno a Kiev, si gioca Real Madrid-Liverpool e le squadre erano in campo già nel pomeriggio per il riscaldamento. CR7 si è esercitato con i tiri dalla distanza, ma uno di questi è finito fuori dallo specchio della porta e ha preso in pieno un fotografo appostato lì dietro. Subito Ronaldo ha avuto una smorfia di disappunto, il tiro era piuttosto forte.

Il portoghese si è scusato con il fotografo e ha continuato ad allenarsi. Alla fine della seduta, prima di andare negli spogliatoi, è tornato verso il fotografo e gli ha regalato la maglietta che aveva indosso per il riscaldamento. Un bel gesto, che ricalca quanto successo nel 2015. Prima del derby di Champions League tra Real Madrid e Atletico Madrid, Ronaldo provò una punizione e calciò la palla fuori di molto. Il tiro prese in pieno un bambino, che iniziò a piangere dal dolore. Ronaldo accorse e gli regalò la maglietta, dopo essersi sincerato delle sue condizioni.