Dua Lipa, artista 22enne londinese, si esibirà a Kiev nella cerimonia d’apertura della finale di Champions League tra Real Madrid-Liverpool

Sarà la cantante Dua Lipa ad esibirsi durante la cerimonia di apertura della finale di Champions League a Kiev tra Real Madrid-Liverpool. La gara in programma alle ore 20.45 vedrà una madrina d’eccezione prima della finale di Champions, presentata da Pepsi. L’artista londinese sarà la protagonista del pre-show allo stadio NCS Olimpiyskiy di Kiev prima del fischio d’inizio del match tra le formazioni di Zidane e Klopp. La 22enne nata a Londra è un’artista di fama mondiale e raccoglierà il testimone dei Black Eyed Peas che si esibirono lo scorso anno a Cardiff prima di Real-Juventus.

«Ho l’onore di essere stata scelta dalla UEFA e da Pepsi per esibirmi alla cerimonia di apertura della finale di UEFA Champions League: è un’occasione che capita una sola volta nella vita – le parole di Dua Lipa ai microfoni del sito web dell’UEFA -. Non vedo l’ora di arrivare davanti ai tifosi e di partecipare a un evento così emozionante: sto preparando uno show indimenticabile». Questo, invece, il commento di Guy-Laurent Epstein, direttore marketing di UEFA Events SA: «Grazie alla sua energia, il pubblico assisterà a una performance perfetta a pochi minuti dalla partita più imperdibile nel calcio europeo per club». Non resta così che attendere l’inizio della cerimonia di apertura, tutto pronto per Real Madrid-Liverpool.

Faltan minutos para la presentación de Dua Lipa en la final de la Champion League #ChampionsLeagueFinal #uclfinal #uclfinal pic.twitter.com/Vvuh9NGDWf — DUA LIPA FAMILY (@DUALIPAFAM) May 26, 2018

Leggi anche: REAL-MADRID LIVERPOOL: LA PARTITA LIVE