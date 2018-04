Cristiano Ronaldo in cielo per la rovesciata: ecco a che altezza ha impattato il pallone!

Grandissimo gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese ha impattato il pallone a un’altezza incredibile!

Impatto a 2 metri e 27 centimetri! E’ questa la clamorosa altezza raggiunta da Cristiano Ronaldo per impattare il pallone calciato da Carvajal e per trafiggere Gianluigi Buffon in Juventus-Real Madrid, strappando gli applausi dell’Allianz Stadium. Il fenomeno portoghese ha raggiunto vette inimmaginabili dimostrando, ancora una volta, di essere un grandissimo atleta.

CR7, 33 anni, ha messo le ali al suo Real Madrid e ha spiccato il volo per realizzare il gol del momentaneo 0-2 nella sfida contro la Juventus. L’impatto con il pallone è avvenuto

a un’altezza mostruosa, ovvero, secondi La Gazzetta dello Sport, a 2 metri e 27 centimetri (secondo gli spagnoli di Marca a 2 metri e 38). Poco cambia: CR7 alieno!