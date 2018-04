Cristiano Ronaldo ringrazia i tifosi della Juve: «Applausi in trasferta? Non mi era mai successo prima»

Il giocatore portoghese ha ringraziato il pubblico dell’Allianz Stadium che lo ha applaudito dopo il gol dello 0-2. Ecco le parole di Cristiano Ronaldo

Fenomeno Cristiano Ronaldo! Il portoghese, autore di una doppietta contro la Juventus nello 0-3 dei Blancos all’Allianz Stadium, ha realizzato uno straordinario gol che è già entrato nella storia del calcio: rovesciata incredibile, con un impatto con il pallone a 2,27 metri da terra. Allianz Stadium in piedi ad applaudire il giocatore del Real Madrid e fenomeno portoghese, sorpreso, che ha ricambiato con un inchino.

CR7 ha parlato al termine della sfida ai microfoni di Premium Sport ringraziando il pubblico bianconero: «Sì, è stato un gol straordinario e sono molto felice. La standing ovation dello Stadium? Voglio ringraziare i tifosi della Juventus perché una cosa del genere non mi era mai capitata in trasferta: è la prima volta che il pubblico avversario mi riserva un trattamento del genere. E’ stato bellissimo sentire quegli applausi: Grazie (quest’ultima parola pronunciata in italiano, ndr)».