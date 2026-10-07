Cristiano Ronaldo Jorge Jesus, lo scontro continua: il ct del Portogallo reagisce così al comunicato del numero 7! Cosa è successo

Cristiano Ronaldo Jorge Jesus, lo scontro non accenna a placarsi: il ct del Portogallo ha reagito così al comunicato del numero 7!

Non accenna a placarsi la bufera che sta travolgendo la Nazionale portoghese. Nella serata di martedì 6 ottobre, Cristiano Ronaldo ha diffuso un comunicato ufficiale dai toni estremamente rigidi per fare chiarezza sul suo improvviso addio al ritiro della selezione lusitana. Un intervento pubblico con cui il fuoriclasse ha scelto di chiedere scusa ai tifosi per aver abbandonato la squadra, muovendo al contempo accuse dirette e severe nei confronti del commissario tecnico Jorge Jesus.

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Le promesse infrante e la replica di Jorge Jesus

Alla base della rottura tra il capitano e la guida tecnica ci sarebbe il mancato rispetto di patti stabiliti in precedenza. Secondo la versione fornita da Ronaldo, il selezionatore avrebbe disatteso la parola data in due differenti circostanze, con particolare riferimento all’incontro disputato contro la Norvegia. In quell’occasione, l’attaccante era stato inviato a svolgere il riscaldamento a bordo campo senza poi essere impiegato, nonostante la rassicurazione di un ingresso sul terreno di gioco per circa trenta minuti.

Intercettato dai cronisti all’esterno della sua abitazione per un commento sulla presa di posizione del giocatore, Jorge Jesus ha scelto di non raccogliere la provocazione, mostrando un atteggiamento distaccato ed evitando qualsiasi replica polemica:

“Ho letto la dichiarazione e ora, come faccio ogni giorno, vado alla federazione per lavorare, per pensare alla squadra e alla nazionale”

Sanzioni disciplinari e scenari per il futuro di CR7

La reazione sintetica del commissario tecnico conferma come le posizioni tra le parti restino al momento distanti e prive di un dialogo pacificatore. Sul fronte disciplinare, lo stesso CR7 appare consapevole della gravità del proprio gesto ed è in attesa dei provvedimenti sanzionatori che la Federazione portoghese deciderà di adottare nei suoi confronti per l’abbandono del raduno.

Nonostante la tensione, il calciatore ha espresso la propria volontà di tornare a disposizione della Seleção una volta completato il periodo di squalifica o la sanzione che gli verrà inflitta. Rimane tuttavia il nodo centrale legato alla governance tecnica: la convivenza tra la stella lusitana e Jorge Jesus appare oggi fortemente compromessa, lasciando aperti diversi interrogativi sulla gestione del gruppo in vista dei prossimi impegni internazionali.