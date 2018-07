La Juventus sta pensando seriamente al colpaccio Cristiano Ronaldo. In Spagna danno l’accordo per fatto, in Italia c’è chi frena. Parla Marotta

Cristiano Ronaldo alla Juventus: verità o finzione? Ieri non si è parlato d’altro: nelle piazze, nei bar, sui social, è scoppiata la CR7 mania. Ieri il fenomeno portoghese è stato avvistato in più parti della città torinese, anche il procuratore Jorge Mendes sarebbe stato visto a Torino ma in realtà i due portoghesi erano da tutt’altra parte. Le tambureggianti voci provenienti dalla Spagna che danno per possibile la trattativa ma Beppe Marotta, intervenuto dalla Lega, ha frenato con un semplice: «Suggestioni», facendo però capire che i bianconeri si ritengono lusingati dall’accostamento e che ritengono l’operazione non sostenibile economicamente.

Invece, secondo più fonti, la Juve starebbe valutando seriamente la possibilità di acquistare Cristiano Ronaldo. Nel suo contratto ci sarebbe una clausola da 100 milioni valida solo per l’Italia e Jorge Mendes, procuratore del fenomeno portoghese, parlando con la Juve di Joao Cancelo, avrebbe proposto CR7 ai bianconeri. La Juventus è consapevole che Ronaldo a Torino verrebbe, gradisce la destinazione. E il club bianconero lo sa perché ultimamente i rapporti con l’agente del portoghese, Mendes, sono piuttosto proficui ma l’affare rimane complicato perché il giocatore vorrebbe almeno 30 milioni di euro a stagione.

I bianconeri, per un’operazione da 30 milioni a 4 stagioni, più i 100 per il cartellino, dovrebbero spendere, al lordo, 340 milioni di euro. Aumenterebbero i ricavi, questo è vero, ma l’operazione va studiata nei minimi dettagli e i bianconeri stanno studiando la fattibilità dell’operazione. Il giocatore andrebbe via volentieri e sarebbe affascinato da un’avventura in Italia, alla Juventus. Al momento non sarebbero in corso delle trattative ma il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juve è in fase di studio, sta cercando di capire se questi costi possano, eventualmente, essere rifinanziati perché non ci sarebbe alcun aiuto esterno da parte di Agnelli o Elkann: la Juve è una macchina a sé stante e deve farcela con le proprie forze. Il portoghese porterebbe nuovi sponsor, potrebbe diventare un uomo importante per FCA. Altro problema: il Real dovrebbe prima trovare un sostituto e punta tutto su Neymar ma non sarà semplice convincere il PSG, la Juve dovrebbe poi cedere Gonzalo Higuain.