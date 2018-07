Cristiano Ronaldo-Juventus, prima era follia ora realtà

Il quotidiano di Torino Tuttosport, già anni fa aveva accostato Cristiano Ronaldo, a quel tempo giocatore del Manchester United, alla Juventus. Ma era fantacalcio, ora tutto è diventato realtà.

Cristiano Ronaldo e la Juventus, un amore che non era mai sbocciato. Fino ad oggi.

L’asso portoghese, ex giocatore del Real Madrid, ufficializzato oggi come nuovo acquisto della Juventus, in passato era stato già accostato ai bianconeri per un scambio alquanto bizzarro.

Cristiano Ronaldo, a quel tempo ancora giocatore del Manchester United, venne infatti accostato alla Juventus per uno scambio con due attaccanti della Juventus di quegli anni: Raffaele Palladino e David Trezeguet. La trattativa non andò mai in porto, anzi non iniziò neanche, ma questo è il prologo per quello che è accaduto oggi con l’approdo del giocatore Cristiano Ronaldo alla Juventus. Un sogno di tanti anni fa, che oggi è diventato finalmente realtà per i bianconeri.