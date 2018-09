La Juventus potrebbe presentare in caso di lunga squalifica a Cristiano Ronaldo. Ecco cosa rischia il giocatore portoghese

Cristiano Ronaldo rischia fino a 3 giornate di squalifica! Il portoghese, espulso per la prima volta in carriera in un match di Champions League, ha dovuto infatti attendere 154 gare per vedersi sventolare in faccia il primo cartellino rosso nella massima competizione europea. Il giocatore, appena arrivato alla Juventus, non ha iniziato nel migliore nei modi ma la Juve si è compattata attorno al suo re ed è pronta a difenderlo in tutti i modi, in tutti luoghi, in tutti i laghi. Il codice UEFA prevede una giornata di squalifica per fallo di gioco grave e per condotta antisportiva. Il primo caso non riguarda il giocatore bianconero perché si riferisce a un contrasto con il pallone.

La condotta antisportiva invece è tipicamente quella del gol evitato con un fallo di mano a porta vuota. Attenzione però perché per condotta antisportiva si potrebbe anche intendere una violazione che non rientri nella ‘condotta violenta’ per la quale scattano le 3 giornate. Il gesto di CR7 non è violento e verrà esaminato il prossimo 27 settembre. La sensazione è che alla fine arriverà una sola giornata di squalifica ma in caso di 2 o 3 giornate di squalifica la Juve potrebbe presentare ricorso ricorrendo all’uso della prova tv sfruttando gli articoli 50 e 9 del Codice Europeo.