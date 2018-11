Pallone d’Oro, il mondo vota: Cristiano Ronaldo sogna il sesto trionfo

Cristiano Ronaldo non è il grande favorito ma sogna la rimonta e la vittoria del sesto Pallone d’Oro consecutivo

«Vincere il sesto non è un’ossessione. Nel mio cuore, so di essere uno dei migliori calciatori della storia e chiaramente mi farebbe piacere rivincerlo, mentirei se dicessi il contrario. Lavoro ogni giorno per segnare gol e vincere partite, senza farmi trascinare da un’ossessione, ma credo di meritarlo» ha detto Cristiano Ronaldo in una recente intervista a France Football. Il sesto non è un’ossessione ma lui sente di meritare la vittoria. Ronaldo, forse per la prima volta negli ultimi 10 anni, non parte in pole (insieme a Messi) per la vittoria del Pallone d’Oro.

Il portoghese, autore di 15 gol con il Real Madrid in Champions e di un ottimo inizio con la Juve (7 gol in campionato) è in lizza per la vittoria ma dovrà vedersela con il suo ex compagno Luka Modric che ha dalla sua l’ottimo Mondiale disputato dalla Croazia, finalista e sconfitta solo dalla Francia in finale. Attenzione, appunto, ai vincitori del Mondiale: Mbappé ha vinto il premio come miglior giovane, Griezmann ha trionfato anche in Europa League con l’Atletico. Resta tra i principali candidati anche Leo Messi ma la Pulce ha vinto solo la Liga e ha fatto male in Champions e al Mondiale. I giurati di tutto il mondo hanno iniziato a votare, la data limite è il 9 novembre. CR…6 spera!