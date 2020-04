Cristiano Ronaldo più forte del Fenomeno? Le parole di Crespo su CR7

Ronaldo contro Ronaldo: è più forte il portoghese o il brasiliano? L’opinione di Hernan Crespo sul duello tra i due omonimi

Intervenuto nel corso di un collegamento con Sky Sport, Hernan Crespo ha risposto ad alcune domande poste dagli spettatori. Ecco le parole dell’ex attaccante.

«Ronaldo il Fenomeno più forte di CR7? Eh… per quelli della nostra generazione era il Fenomeno. CR7 ha avuto la fortuna come Messi di incontrarsi e migliorarsi. Ronaldo non ha avuto qualcuno che potesse stimolarlo, era troppo più forte di tutti noi. Era un giocatore straordinario, di progressione, di fantasia… Evidentemente non gli abbiamo dato quello stimolo che hanno avuto Ronaldo e Messi. Credo che Cristiano sia una macchina, ha lavorato tanto per migliorarsi, ma ha qualcosa in meno rispetto al Fenomeno».