Cristiano Ronaldo, dalla Spagna sicuri: «Non lascerà la Juventus»

Cristiano Ronaldo resterà alla Juventus? Ecco quanto sostengono in Spagna sul futuro del numero 7 bianconero

Federico Cherubini è stato chiaro in conferenza stampa: Cristiano Ronaldo non ha dato motivi per pensare che non resti alla Juventus anche nella prossima stagione. Dalla Spagna arrivano conferme sul portoghese.

Don Balon, infatti, riporta come Cristiano Ronaldo abbia deciso di portare a termine il suo contratto con la Juventus che scadrà il 30 giugno 2022: niente Manchester United, PSG o Real Madrid dunque con Allegri che potrà contare su di lui.