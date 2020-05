Cristiano Ronaldo torna a Torino: il suo jet ha già spostato parte dello staff

Cristiano Ronaldo sta ritornando a Torino dopo aver trascorso la quarantena in Portogallo: la Juve potrebbe riabbracciarlo già oggi

Come appreso da Juventus News 24, sembra ormai prossimo il ritorno a Torino di Cristiano Ronaldo. Il numero sette della Juve, infatti, sta per rientrare in Italia dopo essere volato in Portogallo per trascorrere la quarantena accanto alla sua famiglia.

I suoi collaboratori, insieme ai suoi bagagli, sono già in viaggio: Ronaldo trascorrerà in casa i quattordici giorni di isolamento obbligatori in Italia per chi arriva dall’estero, tornando poi ad allenarsi alla Continassa.