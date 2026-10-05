Cristiano Ronaldo torna ad allenarsi con l’Al-Nassr: nuovissimi sviluppi dopo la rottura con il Portogallo e Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi con l’Al-Nassr dopo la rottura con il Portogallo e Jorge Jesus. Cosa sta succedendo

Cristiano Ronaldo è ufficialmente tornato ad allenarsi con l’Al-Nassr. L’attaccante si è riaggregato ai compagni nel centro sportivo della formazione araba per lasciarsi alle spalle le ore di altissima tensione vissute in Europa. Il rientro sul campo con il club giunge infatti subito dopo la clamorosa rottura consumatasi con la Nazionale portoghese, un addio al ritiro che rischia di segnare la parola fine sulla sua ultradecennale storia in maglia lusitana a seguito del durissimo scontro con il commissario tecnico Jorge Jesus.

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Dalla panchina allo scontro con il CT Jorge Jesus

La spaccatura, esplosa alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca, affonda le radici nella precedente gara affrontata dal Portogallo contro la Norvegia. In quell’occasione, CR7 era rimasto seduto in panchina per tutti i novanta minuti — evento che non si verificava da ben 18 anni —, lasciando trasparire vistose smorfie e un profondo stato di insofferenza.

A far precipitare definitivamente la situazione sono state le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Jorge Jesus. Il CT, dopo aver dichiarato che «Non c’è stato alcun incidente», ha rivendicato le proprie scelte tattiche: «Se da allenatore ho deciso di non farlo entrare, non é un caso». Proiettandosi poi sul match di Copenaghen, l’allenatore ha assestato la stoccata finale: «se tutto procede normalmente, giocherà Gonçalo Ramos: se poi avrò bisogno di Ronaldo, entrerà. Se non ne avrò bisogno, non entrerà».

L’addio al ritiro e il messaggio ai tifosi

Di fronte a queste affermazioni, Ronaldo ha abbandonato il ritiro della nazionale da solo, lasciando lo stadio mentre i compagni si stavano allenando prima di volare a Madrid. Attraverso i propri profili social, il fuoriclasse ha poi chiarito la propria posizione:

“Dopo la conferenza stampa dell’allenatore della squadra nazionale e dopo una conversazione con il Presidente della Federazione Calcistica Portoghese, ho deciso di lasciare il campo della squadra nazionale. A tempo giusto, dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la squadra nazionale, a cui mi sono sempre dedicato. Ora è il momento di augurare buona fortuna a Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra, senza eccezioni”.

Nuovo capitolo con l’Al-Nassr

L’avventura di CR7 con la selezione il Paese appare irrimediabilmente compromessa. Ora per il portoghese la priorità assoluta diventa il campo con la maglia dell’Al-Nassr: con il ritorno agli allenamenti di squadra, il capitano intende ritrovare la miglior forma fisica e concentrarsi esclusivamente sugli obiettivi stagionali del club.