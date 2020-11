Cristiano Ronaldo vs Ibrahimovic: sfida senza tempo in vetta alla classifica cannonieri

Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, due bomber senza età: ecco la sfida in vetta alla classifica marcatori della Serie A

Questo primo scorcio di campionato, in mezzo a tanti dubbi legati alla situazione Covid e una classifica per certi versi nuova, ha confermato due certezze, ovvero Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic.

Il focus di Gazzetta mette a nudo i numeri: 16 tiri in porta dello svedese e 13 per lo juventino con (rispettivamente) 10 e 8 gol. I gol di CR7 incidono di più sulla percentuale di squadra (57% contro 53% di Ibra), ma il milanista sembra essere l’unica arma (al momento) dei rossoneri. Cristiano Ronaldo, invece, può contare su Morata: gol e tanto spazio procurato al portoghese, per il suo miglior inizio in bianconero.