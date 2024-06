Croazia Albania: la squadra di MODRIC ha due volti. E non vanno d’accordo tra di loro

Croazia Albania e quella mancanza di continuità da parte della squadra di Modric durante i due tempi. Ecco il DATO

Il 2-2 tra Croazia-Albabia è stato il frutto di una gara pazza, ricca di colpi di scena, nella quale entrambe le squadre si sono trovate a vivere stati d’animo e situazioni opposte, Finendo per acquisire un punto che le tiene in vita entrambe, anche se andare avanti sarò alquanto difficile. Quel che è certo è che Modric e compagni devono interrogarsi molto sui loro primi tempi, visto che anche oggi sono andati a riposo sotto di una rete. Che, sommata alle 3 incassate con la Spagna, produce il proprio peggior risultato in una singola edizione nella competizione. Al contempo, oltre ad avere ribaltato momentaneamente il punteggio, nella ripresa la Croazia ha effettuato più del triplo delle conclusioni fatte nella prima frazione (17 vs 5).