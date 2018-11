Il centrocampista croato, Marcelo Brozovic, ha voluto incoraggiare i compagni con un messaggio su Instagram dopo il ko con l’Inghilterra.

C’è tanta delusione in casa della Croazia dopo la sconfitta di misura arrivata a Wembley contro l’Inghilterra. I Tre Leoni si sono imposti 2-1, spegnendo il sogno della Nazionale di Dalic di raggiungere la Final Four della Nations League. Per i vicecampioni del Mondo, come per tante altre squadre, ci sarà ora l’obiettivo di conquistare la qualificazione ai prossimi Europei, e anche per questo il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento sui social ai suoi compagni di Nazionale.

«Abbiamo perso la partita – ha scritto in croato – ma torneremo più forti!». E il post è accompagnato dallo schieramento al completo della Croazia prima del fischio d’inizio. Ora per Brozovic, come per i suoi connazionali Perisic e Vrsaljko, infortunatosi a Wembley, ci sarà da tornare a pensare all’Inter, con l’impegno in campionato con il Frosinone e quello successivo in Champions League con il Tottenham che si disputerà proprio nel palcoscenico di Wembley.

INTER, MAROTTA IN CINA PER GLI ULTIMI DETTAGLI