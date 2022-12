Croazia, Modric contro Orsato: «È un disastro»

Le parole di Luka Modric, capitano della Croazia, al termine della semifinale del Mondiale contro l’Argentina

Luka Modric ha criticato pesantemente l’arbitraggio di Daniele Orsato al termine della semifinale Mondiale contro l’Argentina.

PAROLE – «Siamo stati bene in campo fino al rigore, che per me non c’era, perché Julian Alvarez tira e colpisce il nostro portiere. Di solito non parlo di arbitri, ma oggi è impossibile non farlo. Orsato è uno dei peggiori che conosco e non parlo solo per oggi perché ha arbitrato molte volte le mie partite e non ho mai un buon ricordo di lui. È un disastro. Complimenti all’Argentina, ma il primo rigore ci ha ucciso».